Des lettres de Jackie Kennedy à un soupirant (éconduit) mises aux enchères

Du désespoir, des mots tendres, un amoureux éconduit… Une partie de la vie personnelle de Jackie Kennedy s’expose ce mercredi à la maison Bonham’s à Londres, où 18 lettres vont être mises aux enchères.





Les écrits couvrent une période allant de 1963, au lendemain de l’assassinat de JFK, au remariage de Jackie en 1968 avec le milliardaire grec Aristote Onassis. Il s’agit d’une correspondance avec l’ancien ambassadeur britannique aux Etats-Unis, David Ormsby Gore.





La veuve de John Fitzgerald Kennedy y exprime toute son amitié au Britannique, en poste à Washington sous la présidence de Kennedy, et de 1961 à 1965. Epris de Jackie, Ormsby Gore essuie notamment un refus de la part de celle qu’il convoite et qui s’apprête à épouser l’armateur grec. "Nous avons tant partagé ; même si ce n'est pas ce que vous auriez souhaité j'espère que ce lien d'amour et de douleur ne sera jamais rompu", écrit-elle en rejetant sa demande en mariage en 1968.