Des pauses "sexe" durant les heures de travail (et sans déperdition de salaire), c'est la proposition très sérieuse d'un politicien suédois

L'idée est finalement simple : permettre aux employés de pouvoir s'accorder une pause "plaisir" au cours de leur journée de travail et tout cela, sans déperdition de salaire. En d'autres termes, les personnes concernées pourraient quitter leur travail, rejoindre leur compagne ou leur compagnon et s'accorder quelques instants "crapulerie" sans rogner sur leur salaire. Une idée farfelue ? Pas tant que cela.





Ce conseiller municipal s'est appuyé sur diverses recherches pour en arriver à cette proposition. "Des études montrent que le sexe est bénéfique pour la santé", dit-il à l'AFP et précise qu'il s'agit surtout d'avoir "des relations de meilleures qualités" car les couples ne passent plus assez de temps ensemble et, parfois, accusent une perte de désir et une chute de leur libido à cause du travail.





"Le sexe est une denrée rare dans de nombreuses relations longues. La vie quotidienne est devenue stressante, les enfants sont à la maison, il faut s'en occuper. Cela pourrait être l'occasion pour les parents d'avoir du temps rien qu'à eux", explique Per-Erik Muskos. D'ailleurs, il est si certain de sa proposition qu'il ne voit pas comment elle pourrait être retoquée.