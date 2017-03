Des peintres en bâtiment recouvrent une oeuvre de Banksy à 4,6 millions d'euros dans un hôtel des Caraïbes

De quoi affoler le propriétaire de l'hôtel : "Banksy est l'un de ses amis et est resté ici de nombreuses fois au cours des dernières années" a déclaré une source au site du Daily Mail. "Les peintres étaient aussi mortifiés que lui après avoir compris ce qu'ils avaient fait", ajoute-t-elle. Une autre société de rénovation a rapidement été appelée pour inspecter le travail, avant de suggérer d'effectuer un décapage de peinture pour tenter de sauver les oeuvres. Mais il n'y a aucune garantie qu'elles restent intactes après ce service à 120.000 livres.





L'hôtel se trouve sur l'île de le Jamaïque à Port Antonio et a vu passer de nombreuses stars comme Tom Cruise, Sharon Stone, Katy Perry ou encore l'ancien membre des One Direction, Harry Styles. Le bâtiment possède également un studio d'enregistrement, dans lequel Amy Winehouse, les Rolling Stones, Bjork et Gwen Stefani ont travaillé certains de leurs albums. Il faut dire que c'est un endroit rêvé pour travailler et trouver l'inspiration.