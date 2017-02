Des psychiatres réclament la destitution de Donald Trump pour "maladie mentale"

Au total, la pétition a déjà recueilli plus de 16.000 signatures. Si le cap des 25.000 est franchi, le médecin espère avoir du poids pour faire appliquer l'article 3 du 25e amendement de la Constitution. Selon ce dernier, le président des Etats-Unis "peut faire connaître par écrit son incapacité d'exercer le pouvoir et de remplir ses devoirs" au président du Sénat et au président de la Chambre des représentants, et ainsi être remplacé par le vice-président. Mais difficile d'imaginer Donald Trump prendre son stylo pour céder son fauteuil…





Seule certitude : Donald Trump est l'objet de plusieurs pétitions depuis sa prise de fonction. Les députés britanniques débattront ainsi le 20 février de la pétition, qui a recueilli près de 1,7 million de signatures, réclamant que sa visite d'Etat prévue d'ici la fin de l'année soit ramenée au rang de simple visite officielle. Plus de quatre millions de personnes ont également signé une pétition lancée sur la plateforme communautaire Avaaz contre son décret anti-immigration.