Désormais citoyenne européenne, Leonarda pense à revenir en France

Trois ans après avoir quitté la France, Leonarda raconte les difficultés par lesquelles est passée sa famille. "J'ai habité au Kosovo sept ou huit mois", raconte-t-elle. Désormais, la jeune fille ne travaille pas, n’étudie pas et vis dans une pièce d’une vingtaine de mètres carrés avec sa famille, sans électricité, donc sans eau chaude, ni chauffage. "Quand je dois prendre un bain je dois aller chez une copine", explique-t-elle à nos confrères.





Pour autant, Leonarda qui a obtenu la nationalité croate, est devenue citoyenne européenne et peut circuler librement sur le continent. Et, pourquoi pas ?, revenir en France. Un vœu très cher à la jeune fille : "J’ai envie de venir en France pour remercier les gens qui m’ont aidée quand j’avais beaucoup de problèmes", a-t-elle confié. Un déplacement possible et désormais légal : "Je peux venir en France quand je veux".