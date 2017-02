VIDÉO - L'Etna, volcan le plus actif d'Europe, est entré en éruption

En activité quasi-permanente, l’Etna connaît un net regain d’activité depuis fin janvier mais aucune éruption notable n’avait jusque-là eu lieu. Et pour le moment, l’aéroport international de Catane est opérationnel et l’espace aérien est toujours ouvert.





Depuis le début du XXe siècle, le volcan, culminant à plus de 3.300 mètres d’altitude et âgé de 500.000 ans a connu pas moins d’une centaine d’éruptions, la plupart du temps d’une intensité allant de faible à modérée. La plus grosse éruption recensée concernant l’Etna remonte à 1669.