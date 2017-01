Discours d'adieu de Barack Obama : mais où était Sasha Obama ?

Une absence remarquée. Mardi 10 janvier, Barack Obama a fait ses adieux aux Etats-Unis à l'occasion d'un ultime discours prononcé à Chicago. A cette occasion, le président a rendu un hommage appuyé à ses deux filles Malia et Sacha. "Vous êtes ma plus grande fierté", a-t-il déclaré, avec émotion. "Malia et Sasha, dans des circonstances étranges, vous êtes devenues des jeunes femmes étonnantes, intelligentes et belles, mais plus important encore, gentilles et attentionnées et pleines de passion. vous avez supporté le poids de ses années sous les projecteurs tellement facilement. De tout ce que j'ai fait dans ma vie, être votre père est ma plus grande fierté". Sur les images, on aperçoit alors Michelle Obama, et l'aînée des Obama, Malia, qui peine à retenir ses larmes. Mais où est donc passée Sasha, la cadette ? L'absence de l'adolescente de 15 ans n'a évidemment pas échappé aux réseaux sociaux.