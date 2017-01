Discours d'adieu de Barack Obama : que deviennent les anciens présidents des Etats-Unis ?

► Jimmy Carter, Nobel de la paix





Quand il quitte la Maison Blanche en 1981, le démocrate entame sa "retraite" sur les chapeaux de roues. Sa Fondation créée, il milite pour la résolution des conflits aux quatre coins du monde, la promotion de la démocratie et l’aide au développement. En 1994, c’est même lui qui désamorce une crise nucléaire entre son pays et la Corée du Nord. La même année, il évite une invasion armée des troupes américaines en Haïti et négocie un cessez-le-feu en Bosnie-Herzégovine. En 2002, son travail est récompensé par un Prix Nobel de la paix. Il faut dire qu’il est un farouche opposant à toute action armée, même quand il s’agit des Etats-Unis : il a critiqué les deux guerres lancées contre l'Irak en 1991et 2003. En outre, celui qui a aujourd’hui 92 ans fait partie depuis 2007 du groupe des Global Elders, créé par Nelson Mandela afin de promouvoir la paix et les droits de l'Homme dans le monde.