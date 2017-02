Disparition d'une étudiante japonaise à Besançon : le suspect raconte sa dernière soirée avec Narumi Kurosaki

Cette nuit-là, plusieurs étudiants de l’immeuble avaient raconté avoir entendu des cris, des pleurs et des coups sur les portes et les meubles. "A cette occasion, Narumi s'est montrée très réceptive et impliquée durant l'acte, ce qui explique ses gémissements prononcés", a justifié le jeune homme. "Une fois l'acte terminé, Narumi s'est sentie terriblement coupable. Elle m'a confié être en couple et a été prise de panique en réalisant qu'elle avait été infidèle", poursuit-il. La jeune femme lui aurait alors demandé de quitter la chambre. En sortant du campus, il aurait perdu son téléphone portable, et "parce qu'il le cherchait", aurait fini par prendre la sortie de secours au lieu de passer par l’entrée principale. "Perdu dans mes pensées, j'ai marché vers le centre (ville) en attendant que Narumi me contacte à nouveau, ce qui n'est jamais arrivé", a-t-il conclu.





Le corps de la Japonaise, qui était arrivée en France en août pour étudier le français, reste introuvable. Mais la police et la justice françaises sont persuadées qu’elle a été tuée. La procureure de la République de Besançon, Edwige Roux-Morizot, avait souligné la "personnalité envahissante et inquiétante de l'ancien petit ami chilien que (la jeune femme) a connu au Japon". C’est elle qui avait mis fin à leur relation avant son arrivée en France. Le Chilien a regagné son pays juste après la disparition de Narumi Kurosaki. Une information judiciaire pour assassinat a été ouverte et confiée à deux juges d'instruction. La France a demandé au Chili son extradition.