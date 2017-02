Disparition de Maddie : un journaliste pense que la fillette a disparu en cherchant ses parents

Le détective de l’émission "This Morning" pense que, voyant que ses parents étaient sortis, Maddie aurait tenté de les retrouver au restaurant situé près de la piscine de la station balnéaire. Ces derniers n’ayant pas verrouillé la porte de l’appartement où la famille logeait, Maddie se serait retrouvée dehors, en route pour les retrouver.





"Le matin de sa disparition, nous savons qu’elle a demandé à Gerry et Kate (ses parents, ndlr) où ils étaient la nuit dernière. Je pense que Madeleine était consciente qu’ils y étaient retourné. Je crains qu’elle se soit réveillée en pleine nuit pour aller retrouver Gerry et Kate. Nous savons d’ailleurs que la porte à l’arrière n’était pas sécurisée", explique Mark Williams-Thomas dans l’émission. Ce dernier s’était d'ailleurs rendu à Praia da Luz quelques jours après la disparition de Maddie et a, depuis, suivi l’affaire de très près.





Clarence Mitchell, porte-parole du couple qui a déclaré être choqué par de telles déclarations, a répondu à cette théorie avec agacement : "C’est de la pure spéculation. C’est pourquoi Gerry et Kate ne feront aucun commentaire". Depuis la disparition de la fillette, l'enquête a coûté plusieurs millions de livres sterling.