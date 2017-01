Disparition du MH370 : les recherches sur le point de prendre fin

Début décembre, tous se sont rendus à Madagascar. "C’est normalement dans ce coin-là" qu’il faut chercher, avait-il confié à LCI à l’époque. Car la zone explorée par les autorités a été déterminée à partir d'une hypothèse selon laquelle l'avion n'avait plus personne à ses commandes et qu'il était à court de carburant. "Les enquêteurs cherchent depuis deux ans au fond de l’eau. Ils dépensent des fortunes pour scanner cette zone", alors que des débris ont été retrouvés sur les côtes africaines et une plage réunionnaise.





"Ils n’ont rien trouvé car ils ne cherchent pas au bon endroit. On le dit depuis longtemps, mais personne ne nous entend. Sur la trentaine de débris retrouvés, trois ont été formellement identifiés comme appartenant au MH370. Tous ont été ramassés bien plus au nord de la zone actuelle de recherche", a-t-il expliqué dans les colonnes de Paris Match. Mais pour Ghyslain Wattrelos et les autres familles, l’espoir de retrouver l’épave du Boeing 777 qui transportait leurs proches est sur le point de disparaître. Le ministre malaisien n'a donné aucune date, mais a indiqué qu'une réunion tripartite aurait lieu après la publication d'un rapport final sur les recherches dans cette zone.