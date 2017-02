"Disparus du Novotel" d'Abidjan : le procès rouvre en Côte d’Ivoire

Six ans après les faits, le procès des "disparus du Novotel", initialement prévu fin novembre avant d'être de nouveau repoussé le 31 janvier dernier, doit rouvrir ce mardi en Côte d’Ivoire. Dix personnes - dont huit militaires - comparaîtront devant la cour d'assises d'Abidjan. Elles sont jugées pour enlèvement, séquestration, assassinat et disparition de cadavres. "Nous attendons trois choses du procès : savoir s'il y a des commanditaires, où ont disparu les corps et pourquoi on les a arrêtés puis tués", avait commenté fin janvier l'avocat français des familles des victimes, Pierre Olivier Sur.





L’instigateur présumé de cette opération, le général Bruno Dogbo Blé, qui commandait alors la Garde républicaine, nie son implication. "Mais a-t-il reçu des ordres ? Au-dessus de lui, il n'y a que Laurent Gbagbo ou Simone (son épouse)", avait interrogé Me Sur. L'ex-président est actuellement jugé à la Cour pénale internationale (CPI) et son épouse, déjà condamnée à 20 ans de prison à Abidjan, comparaît aux assises dans une autre procédure.