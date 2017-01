Djihad : ces mineurs français qui préoccupent les autorités

Conséquence de ces mises en examen, au tribunal de grande instance de Paris, on se prépare aussi à traiter de plus en plus de dossiers terroristes impliquant des mineurs. Deux procès de djihadistes sont déjà programmés au cours du premier trimestre 2017, contre trois pour toute l’année 2016 et un seul en 2015. Pour appréhender au mieux ces dossiers particulièrement complexes, sept juges pour enfants ont suivi des formations spécifiques au cours des derniers mois sur la législation antiterroriste et sur l’islamisme radical.