Donald Trump a déjà construit un mur... en Écosse

Car son image de bulldozer qui détruit et reconstruit tout sur son passage, aussi bien en politique que dans les affaires, Donald Trump l'a clairement fait imprimer dans l'esprit des habitants de Balmédie. Ici, le magnat de l'immobilier y a fait un construire un majestueux golf qui s'étend sur plusieurs hectares, et qu'il a annoncé comme "le plus grand parcours de golf du monde". Une ambition qui le conduira à vouloir mettre la main sur les propriétés voisines, quitte à provoquer des litiges avec les propriétaires.





David et Moira Milne en ont fait la douloureuse expérience, comme ils le racontent au New York Times. Le couple qui habite à proximité du Trump International Golf Links a été menacé plus d'une fois de poursuites judiciaires par les avocats de Trump, qui prétendaient qu'un coin de leur garage lui appartenait. Et puis un jour, lorsqu'ils rentraient du travail, ils ont trouvé son personnel construisant une clôture autour de leur jardin. Deux rangées d'arbres poussèrent ensuite, bloquant la vue depuis leur maison. Leurs conduites d'eau et d'électricité ont été coupées temporairement. Et puis une facture d'environ 3500 dollars est arrivée par la poste. David Milne raconte l'avoir aussitôt jeté à la poubelle.