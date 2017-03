Relations troubles avec la Russie, espionnage entre présidents... les chefs du FBI et de la NSA auditionnés

Début mars, dans une série de tweets matinaux au ton très violent, Donald Trump a accusé son prédécesseur Barack Obama de l'avoir fait mettre sur écoute avant et après son élection. M. Obama a démenti, de nombreux responsables y compris républicains ont fait part de leurs doutes et tout le monde veut des preuves. A ce stade, il n'existe pas de preuve de ces écoutes, a indiqué pour sa part Devin Nunes. Mais Donald Trump refuse de se dédire. Il a même abordé le sujet - sur le ton de la plaisanterie - lors de sa conférence de presse commune avec la chancelière allemande vendredi. Et Sean Spicer a expliqué dimanche que les investigations concernant les écoutes n'étaient pas terminées et qu'il fallait attendre les conclusions définitives.





Mais en voulant trop bien défendre la thèse du président M. Spicer a créé un incident diplomatique avec le plus fidèle allié des Etats-Unis. Du pupitre de presse de la Maison Blanche il a repris à son compte la thèse d'un complotiste qui accuse un service britannique d'avoir espionné pour le compte de Barack Obama. Le tollé provoqué en Grande-Bretagne a été suivi d'une clarification confuse à la Maison Blanche. Mais ni excuse ni rétractation. Cette polémique divise au sein du parti républicain et plusieurs élus aimeraient en finir. Elu républicain à la Chambre des représentants, Will Hurd a suggéré dimanche à Donald Trump de présenter ses excuses.





"Le FBI doit vraiment tout mettre à plat", a estimé pour sa part la chef de file démocrate à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, "parce que l'administration a décidé qu'elle pouvait dire n'importe quoi en toute impunité et c'est très dommageable". Pour autant il est peu probable que toute la lumière soit faite. "Les auditions sur le renseignement sont souvent très attendues, mais on n'y apprend pas grand chose", a mis en garde Danny Coulson, ancien numéro trois du FBI, rappelant que les responsables ne dévoileraient sans doute rien des informations classifiées en leur possession.