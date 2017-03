Donald Trump a-t-il rencontré l'ambassadeur russe pendant la campagne ? Le trou noir de la Maison Blanche

Plusieurs médias américains avancent que d'autres proches de Donald Trump, y compris son gendre et proche conseiller Jared Kushner, auraient rencontré Sergueï Kisliak à la Trump Tower à New York en décembre dernier. La Maison Blanche a nié de manière répétée toute collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie.





Une enquête de la police fédérale (FBI) est toujours en cours sur ce dossier et quatre commissions du Congrès ont aussi ouvert des investigations. Une première audition publique sur les tentatives d'ingérences russes dans la campagne électorale américaine de 2016 aura lieu le 20 mars au Congrès, a annoncé mardi le président de la commission du Renseignement de la Chambre des représentants, Devin Nunes.