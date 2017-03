Après son échec dans l'Obamacare, Donald Trump se venge sur le climat

Annonçant "une nouvelle ère" dans le secteur énergétique aux Etats-Unis, Donald Trump a insisté sur l'impérieuse nécessité, selon lui, de supprimer nombre de réglementations environnementales "inutiles et destructrices d'emplois". "Nous adorons les mineurs du charbon, des gens fantastiques", a-t-il martelé, promettant de leur "redonner du travail".





La National Mining Association l'a applaudi, affirmant que l'abrogation du Clean Power Plan allait permettre de sauver 27.700 emplois de mineurs et près de 100.000 sur l'ensemble de la chaîne d'utilisation du charbon.





Pourtant déjà en 2015, le charbon ne représentait plus que 21% de la production d'énergie aux Etats-Unis, pour 32% au gaz naturel, 28% au pétrole et dérivés, 11% aux énergies renouvelables et 9% au nucléaire, selon les chiffres de l'agence américaine pour l'énergie (EIA). Sur la seule année 2015, la production de charbon américaine a diminué de plus de 10%. "Se débarrasser de la règlementation ne fera pas renaître l'industrie du charbon", juge le professeur James Van Nostrand de l'université de West Virginia.