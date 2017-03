Donald Trump au Congrès : émotion lors d'un hommage rendu à la veuve d'un soldat

Toute la salle, à droite comme à gauche de l'hémicycle, se lève, les regards tournés vers Carryn, qui reste assise, submergée par l'émotion. Ivanka Trump lui pose la main sur la jambe. Le commandant en chef explique ensuite que l'opération lui a été décrite par son secrétaire à la Défense comme "une grande réussite ayant fourni de grandes quantités de renseignement vitaux".





La petite phrase pourrait relancer la polémique sur le raid, dont les résultats sont controversés en raison de son bilan humain très lourd, de nombreux civils yéménites ayant été tués, dont des enfants. La Maison Blanche avait insinué que critiquer l'opération revenait à déshonorer le soldat mort. Le père de Ryan Owens, William, a qualifié dans une interview récente de "stupide" la décision d'intervenir. Il avait refusé de rencontrer le président américain quand ce dernier est venu le 1er février avec Ivanka rendre hommage à la dépouille de son fils à son retour aux Etats-Unis.





Mais Donald Trump a rapidement ajouté : "l'histoire de Ryan est gravée dans l'éternité". "Merci", a conclu Donald Trump tandis que la salle a applaudi la veuve à tout rompe, pendant plus d'une minute trente. "Et Ryan regarde depuis là-haut, vous le savez, et il est très content car je crois qu'un record vient d'être brisé", improvise l'ancien présentateur de télévision, sortant du texte écrit de son discours, pour saluer la longue ovation debout. La phrase redonne le sourire à la jeune femme, en larmes.