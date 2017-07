Donald Trump bientôt héros d'un dessin animé produit par l'animateur Stephen Colbert

L’idée de la série est une plongée façon documentaire dans la Maison Blanche. A la manière de la série "The Office", une plongée dans la vie de bureau aux États-Unis, ce dessin animé, sans nom pour l’instant, suivra Donald Trump et son entourage.

"Je sais que beaucoup de gens voulaient le faire et je suis honoré que le président animé ait invité notre équipe dans sa sphère privée. J'ai vu des passages et je suis impatient de montrer l'homme derrière le slogan "Make America Great Again", a ironiquement déclaré Stephen Colbert dans un communiqué.





La chaîne a expliqué que la série serait une semi-fiction. "La série tournera autour des aventures semi-véritables de Trump et de ses confidents – sa famille, ses associés, ses principaux conseillers, les membres du gouvernement, des pros du golf et toutes autres personnes qui gravitent autour du président. Elle permettra une plongée intrépide dans leurs histoires et leurs personnalités", explique Showtime.