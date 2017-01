Pour sa première soirée ciné à la Maison Blanche, Trump a choisi... "Le Monde de Dory"

Deux présidents, deux styles et deux choix bien distincts. En sélectionnant Le Monde de Dory, dessin animé à succès des studios Disney, pour la première projection de son mandat dans le Family Theater de la Maison-Blanche, Donald Trump s’est attiré les foudres de nombreux internautes. Sur les réseaux sociaux, ces derniers critiquaient ainsi le grand écart idéologique entre ce film racontant l’histoire d’un poisson qui tente de rejoindre ses parents en Amérique et le décret anti-immigration nouvellement signé.





Mais Donald Trump s’est aussi et surtout démarqué, une fois encore, de son prédécesseur Barack Obama. Et pour cause : le 1er février 2009, soit dix jours après son investiture, le premier président noir des Etats-Unis avait opté pour la finale de la Ligue nationale de football américain (la NFL), le célébrissime Super Bowl, entre les Steelers de Pittsburgh et les Cardinals de l’Arizona. Il avait alors convié les parlementaires des deux Etats représentés, l’Arizona, donc, et la Pennsylvanie, pour une soirée sportive haute en couleur dans cette salle de projection presque intégralement parée de rouge.