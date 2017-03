Donald Trump "démissionne" 46 procureurs fédéraux... sans les avoir remplacés ni prévenus

L’annonce de Donald Trump n’a rien de très surprenant. En effet, il est commun pour un nouveau président de renouveler les procureurs fédéraux mais rarement avec la manière qu'a utilisée Donald Trump. Plusieurs d’entre eux ont confié à CNN et au New York Times qu’ils n’avaient pas été notifiés par le ministère de la Justice de leur renvoi imminent. Une source judiciaire confiait à nos confrères de CNN que cette situation "n’aurait pas pu être plus mal gérée que cela".





Chuck Schumer, chef des Démocrates au Sénat, s’est aussi inquiété de la décision prise par l’administration Trump : "En demandant la démission immédiate de l'ensemble des procureurs en place, sans attendre que ceux-ci aient été remplacés effectivement, voire que les noms de leurs futurs remplaçants soient connus, le président interrompt les enquêtes et les dossiers en cours, et il entrave le bon déroulement de la justice", a-t-il accusé.