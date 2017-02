Trump dénigre Paris, Ayrault et Hidalgo montrent les crocs

Ainsi, "Paris n’est plus Paris". C’est en tout cas l’avis de Donald Trump, qui évoquait ce vendredi "un ami" qui ne met plus les pieds dans la capitale française afin de défendre sa politique migratoire. "J'ai un ami, c'est quelqu'un de très très important. Il adore la Ville lumière. Pendant des années, tous les étés, il allait à Paris, avec sa femme et sa famille", a-t-il raconté d'après l'AFP, lors de la grande conférence annuelle des conservateurs CPAC. "Je ne l'avais pas vu depuis longtemps et j'ai dit : 'Jim, comment va Paris ?'", poursuit-il. Celui-ci aurait alors répondu : "Je n'y vais plus. Paris n'est plus Paris".





Selon le président des États-Unis, la France, la Suède et même l’Europe en général représentent tout ce qu’il ne faut pas faire. "La sécurité nationale commence par la sécurité aux frontières. Les terroristes étrangers ne pourront pas frapper l'Amérique s'ils ne peuvent entrer dans notre pays", a-t-il proclamé lors de ce rassemblement politique avant de marteler : "Regardez ce qui se passe en Europe ! Regardez ce qui passe en Europe !".