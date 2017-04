Donald Trump élu "Roi des fous" lors d'une parade à New York

Il avait été élu personnalité de l’année par le Time en 2016. Ce 1er avril, Donald Trump a été sacré "roi des fous" à l'occasion d'une parade new yorkaise. Quelques dizaines de personnes, portant pour beaucoup un masque imitant ses traits, ont défilé dans les rues de la ville aux mille gratte-ciels.





Et, pour honorer le mot d'ordre de cette 32ème parade du 1er avril, "Rendre à la Russie sa grandeur" (Make Russia Great Again), un faux Donald Trump, assis sur le trone, a participé au défilé. Pantalon aux chevilles, le personnage était intallé dans une cabine ornée des lettres dorées "TRUMP", d'un drapeau américain et d'un drapeau russe.