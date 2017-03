Donald Trump et la Russie : tout ce que vous devez savoir sur cette troublante relation

L’ouragan est d’autant plus grand que Donald Trump a choisi, quelques semaines plus tôt, de nommer dans son gouvernement plusieurs personnalités réputées proches de Vladimir Poutine. Exemple le plus flagrant : celui de Rex Tillerson, ancien PDG du géant pétrolier ExxonMobil, que le président russe avait personnellement décoré et qui occupe désormais le poste de secrétaire d'Etat, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères. De quoi susciter encore un peu plus la suspicion.





Mais preuve que le locataire du Bureau ovale n’entend pas se laisser faire, il a accusé jeudi soir les démocrates d'avoir "perdu le sens de la réalité" et de mener "une chasse aux sorcières". Ces derniers réclamaient un peu plus tôt que Jeff Sessions, que certains vont jusqu’à accuser de parjure, démissionne du gouvernement. Pas de quoi ébranler Donald Trump qui, contre l'évidence, a estimé que son ministre "n'a rien dit de faux" devant les sénateurs, même s’il a reconnu qu'il aurait pu répondre "plus précisément" aux questions des parlementaires. Malgré les conseils de son patron, Jeff Sessions a tout de même décidé de se récuser de toute enquête en lien avec la relation entre la Russie et la présidence américaine.