Donald Trump félicite l'Union européenne de ne pas s'être divisée après le Brexit

Donald Trump aurait-il changé d'avis concernant l'avenir de l'Union européenne ? Dans une interview accordée au Financial Times, le président américain a félicité l'Union européenne de ne pas s'être désunie après le vote des Britanniques de quitter l'UE. "J'aurais pensé, quand cela s'est produit, que d'autres (pays) suivraient, mais je pense vraiment que l'UE est en train de se ressaisir", a-t-il déclaré.





Selon lui, le bloc européen a réalisé "un très bon travail afin de se rassembler" après le Brexit. Il a alors souligné "un esprit différent" qui vise à "rester uni", explique-t-il au journal.





Ce qui détonne avec ses propos tenus à peine deux mois plus tôt dans les quotidiens allemand Bild et britannique The Times, où il prédisait une désintégration de l'UE. A l'époque, François Hollande avait réagi indiquant que l'UE n'avait "pas besoin de conseils extérieurs pour lui dire ce qu'elle a à faire". "Nous, les Européens, avons notre destin dans nos mains", avait pour sa part répliqué la chancelière Angela Merkel.