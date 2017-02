Trump instrumentalise la mort de sa fille assassinée en Australie, elle lui répond sur Facebook

"N'importe quel fou peut crier Allah Akbar en commettant un crime", écrit Rosie Ayliffe, qui dit avoir beaucoup voyagé dans le monde musulman où elle n'a "rencontré que des témoignages de respect et d'hospitalité". "La diabolisation d'Etats nations et de leurs populations rappelle de façon terrifiante les horreurs qui peuvent survenir quand nous laissons des ignorants nous mener vers les ténèbres et la haine", poursuit-elle. "La mort de ma fille ne sera pas utilisée pour promouvoir cette folle persécution d'innocents."





"Les circonstances de la mort de Mia et Tom prouvent l'intérêt de chérir les personnes qui parcourent le monde pour en apprendre sur les autres cultures", poursuit-elle, avant de s'en prendre au "Muslim Ban", ce décret présidentiel voulant interdire (il a été bloqué depuis) de territoire américain les ressortissants de sept pays musulmans : "Menacer les migrants et les traiter comme des matières jetables c'est mépriser leur sécurité [...]. Ma fille n'a pas été seulement victime de l'attaque d'un loup solitaire avec des prédispositions possibles pour la schizophrénie mais aussi de ce mépris", poursuit Rosie Ayliffe, qui conclut : "Cela rappelle de façon terrifiante les horreurs qui peuvent se produire quand nous autorisons des gens ignorants à nous mener vers l'obscurité et la haine".