Donald Trump : "Je pense que je ne serais peut-être pas là sans Twitter"

Donald Trump est sans conteste le premier "tweet-président". Tout au long de sa campagne, et même encore aujourd’hui, le président américain n’hésite pas chaque matin à inonder le réseau social de messages, bien souvent peu courtois, à l’égard de ses adversaires ou des médias. Une tactique qui s’est d'ailleurs avérée payante pour celui qui n’a pas cessé de se plaindre du traitement médiatique de la presse américaine. "Je pense que je ne serais peut-être pas là sans Twitter", a estimé le président des Etats-Unis, interrogé par la chaîne américaine Fox News sur son utilisation compulsive du réseau social en 140 caractères.





"La plupart des médias ne sont pas honnêtes, a-t-il martelé. Lorsque j'ai près de 100 millions de personnes qui me suivent sur Twitter, mais aussi Facebook, Instagram et des tas de choses... J'ai ma propre forme de média." Son compte personnel, @realDonaldTrump, compte aujourd’hui un peu plus de 26 millions d'abonnés. Et, en dépit des controverses, Donald Trump continue de s'en servir à sa guise. "Lorsque je dis des choses, la presse ne les couvre pas de manière correcte, a-t-il expliqué. Twitter est quelque chose de formidable pour moi car je peux faire passer mon message."