Affaire Michael Flynn : Donald Trump pourrait limoger son conseiller à la sécurité

Du rififi à la Maison blanche. Donald Trump devra-t-il déjà se séparer de l'un de ses principaux collaborateurs quelques semaines seulement après sa prise de fonction ? L'exécutif américain a fait planer le doute lundi 13 février sur l'avenir politique de Michael Flynn, conseiller à la sécurité nationale, affirmant que Donald Trump "évaluait" la situation.





L'ancien général Michael Flynn, à la tête du puissant Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison Blanche, est soupçonné d'avoir été en contact avec le Kremlin avant l'investiture du milliardaire. Entre l'élection de Donald Trump et sa prise de fonction, le diplomate américain aurait assuré l'ambassadeur russe à Washington, Sergey Kislyak, que le gouvernement républicain serait plus souple envers Moscou que l'administration de Barack Obama. Celle-ci venait d'annoncer des sanctions contre la Russie, soupçonnée d'ingérence dans l'élection américaine. Le Washington Post puis le New York Times ont sorti l'affaire, rapportant des retranscriptions d'appels téléphoniques entre Flynn à Kislyak.