Trump "mis sur écoute" par Obama : la dernière folle accusation du président américain ?

Selon le New Yorker, le président fait diversion en publiant des "accusations inversées", incriminant les médias de publier de fausses informations afin de redorer son image. L'information ne surgit cependant pas de nulle part : le président aurait été en réalité largement inspiré par un article paru ce vendredi sur Breitbart. Le média conservateur, autrefois tenu par le conseiller stratégique de Trump, a relayé les propos de l'animateur radio et républicain Mark Levin. Ce dernier évoquait la chute de Michael Flynn, ancien directeur de la Defense Intelligence Agency... placé sur écoute sous l'ère Obama. Les enregistrements dévoilaient des liens entre l'homme et l'ambassadeur russe Sergey Kislyak, qui auraient discuté des sanctions imposées par le Démocrate à la Russie.





Du côté des soutiens de Donald Trump, l'animateur de la radio partisane Your Voice, Bill Mitchell, a indiqué sur son compte Twitter que l'affaire allait avoir un énorme retentissement imminent. "Faites-moi confiance. Cette affaire sur 'Obama qui a utilisé l'organisme de renseignement pour espionner la campagne de Trump' va surgir et faire beaucoup de bruit. FoxNews en parle déjà." Et selon le média américain en question, réputé pour ses révélations à scandale, "il est clair que ces affirmations sont basées sur des faits avérés, compte tenu du fait que le président est allé jusqu'à faire des accusations publiques". Affaire à suivre.