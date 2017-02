Le Mexicains dans la rue pour défier "les idioties fascistes de Donald Trump"

"Nous sommes ici pour que Trump voie et sente comment tout un pays, uni, se lève contre lui et ses idioties xénophobes, discriminatoires et fascistes. Le Mexique ne sera pas son esclave", a assuré à l'AFP Julieta Rosas, une étudiante en littérature portant un tee-shirt représentant le président américain affublé d'une moustache à la Hitler.





A Guadalajara, deuxième ville du pays, quelque 10.000 personnes ont manifesté, en majorité des étudiants. Les défilés ont été plus modestes dans le reste du Mexique.





Ce mouvement de protestation survient au moment où les Etats-Unis et le Mexique traversent leur plus grave crise diplomatique depuis des décennies. Une partie des manifestants ont d'ailleurs ciblé le président mexicain ce dimanche, l'appelant à se montrer plus ferme face à son homologue américain.