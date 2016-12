Donald Trump nomme son avocat d'affaires comme "négociateur international"

Jason Greenblatt a pourtant un CV inhabituel pour un conseiller présidentiel. Spécialisé en droit de l'immobilier, il possède peu d'expérience en politique étrangère. Il a surtout oeuvré à défendre les intérêts de la "Trump Organization". Juif orthodoxe, âgé d'une cinquantaine d'années, il avait conseillé le candidat républicain pendant la campagne sur les relations entre Israël et les Etats-Unis.





"Jason est un de mes conseillers les plus proches et en qui j'ai le plus confiance", a assuré Donald Trump. "Il a un passé substantiel de négociateur, a mené des transactions compliquées en mon nom et dispose de l'expertise de savoir rapprocher des parties et forger des consensus sur des dossiers difficiles et sensibles", a ajouté le président élu.