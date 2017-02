Pour la Saint-Valentin, ils appellent les internautes à inonder Donald Trump de livres

Déjà plus de 800 internautes ont confirmé leur participation à l’initiative et les idées ne manquent pas. A la demande des écrivains, ils ont partagé le titre du livre qu’ils comptaient envoyer. Parmi les propositions : le livre pour enfants de Regina Burch, Telling the truth ("Dire la vérité"), La Constitution américaine pour les nuls, de Michael Arnheim, ou encore The Death of Common Sense, ("La Mort du Bon Sens") de Philip K. Howard.





D’après le site officiel de la Maison Blanche, les cadeaux à la famille présidentielle sont déconseillés mais autorisés.