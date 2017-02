Trump président : trois semaines de couacs, de polémiques et de revers

Comme durant la campagne, et ce, malgré son nouveau costume de président, le milliardaire poursuit dans son style très "rentre dedans". Et la façon - passionnelle, personnelle - dont il a réagi et ses attaques d'une extrême virulence contre certains juges et les tribunaux en général, surprennent et surtout inquiètent. Son décret anti-immigration toujours bolqué par les juges ? Trump dégaine son compte Twitter pour donner "RENDEZ-VOUS AU TRIBUNAL", comme on le fait pour organiser une bagarre... La collection de vêtements de sa fille Ivanka n'est plus vendue par la chaîne de magasins Nordstrom ? Il s'épanche à nouveau sur le réseau social, quitte à risquer le conflit d'intérêts... "Une des raisons pour lesquelles le président a été élu est qu'il dit ce qu'il pense, rappelait jeudi Sean Spicer, son porte-parole. Il ne se retient pas, il est sincère. Il ne va pas juste s'asseoir et regarder". On l'avait bien remarqué, au point qu'un député républicain veut diligenter un psychologue à la Maison Blanche.