Donald Trump président : le site Internet de la Maison Blanche n'est plus disponible en espagnol

La version anglaise du quotidien espagnol relate que les comptes en langue espagnole de l'administration américaine comme Twitter ont été fermés. Alors les comptes @POTUS et @FLOTUS ont bel et bien changé de propriétaires, passant de Barack et Michelle Obama à Donald et Melania Trump, pour ce qui est des comptes en langue espagnole, c'est autre chose. Plus rien n'apparait sur la page dédiée du site de la Maison Blanche.





Ce lien offrait une version du site de l'administration de Washington en espagnol, ainsi que des sujets pour la communauté hispanique, comme les régularisations temporaires de mineurs, etc. El Pais note que le dernier tweet posté par le compte Twitter en langue espagnole date du 13 janvier et avait été envoyé par l'administration Obama. Une action pas franchement surprenante au regard de la campagne de Trump.





En septembre 2015, il avait ciblé Jeb Bush lors d'un débat : "Nous sommes un pays où, si vous voulez vous assimiler, vous devez parler anglais... Je ne suis pas le premier à le dire. C'est un pays où nous parlons anglais et non pas espagnol", avait-il dit. C'est désormais chose faite.