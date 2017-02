Trump recadre une de ses conseillères qui avait appelé à acheter les produits de sa fille

Le mieux est l’ennemi du bien. Mardi, Ivanka Trump perdait son plus gros contrat tandis que la chaîne de magasins de luxe Nordstrom annonçait qu’elle retirait de ses rayons les vêtements, chaussures et sacs de la marque de la fille du président des Etats-Unis, arguant que les ventes avaient décliné en 2016. Ce jeudi, Donald Trump se fendait d’un tweet, via le compte officiel de la présidence du pays, pour dénoncer cette décision "injuste", ce qui avait déjà créé un certain malaise. Et puis, depuis la Maison Blanche, Kellyanne Conway, proche conseillère du président, est allée plus loin en lançant ce vibrant appel sur Fox News : "C’est une ligne magnifique. Je déteste faire les courses mais je vais aller en acheter. Je possède moi-même de ces produits. Je vais faire de la publicité gratuite : allez tous en acheter aujourd’hui, vous pouvez en trouver en ligne !"