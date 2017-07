La purge continue à la Maison Blanche : Donald Trump remplace le secrétaire général Reince Priebus par le général John Kelly

Donald Trump a tranché vendredi, cherchant à remettre de l'ordre dans une Maison Blanche minée depuis une semaine par les querelles intestines. Le secrétaire général Reince Priebus a été remplacé par le général John Kelly, jusqu'ici ministre de la Sécurité intérieure. Le président américain a communiqué ce changement dans 3 tweets vendredi soir, se félicitant notamment de l'arrivée de celui qu'il considère comme une "star de (s)on administration".





Il en a aussi profité pour "remercier" Reince Priebus "pour son service et son dévouement au pays". Et d'ajouter : "Nous avons accompli beaucoup ensemble et je suis fier de lui". Mais il semble difficile de voir ce changement sans prendre en compte le contexte tendu de cette dernière semaine à la Maison Blanche. Reince Priebus n'a en effet jamais fait partie du cercle rapproché du milliardaire.