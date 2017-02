Donald Trump s’en prend à un magasin de luxe qui refuse de vendre les créations de sa fille Ivanka

En cause : l’appel au boycott des produits estampillés Trump émis par l’association "Grab your Wallet" ("Attrapez votre portefeuille"), nommée ainsi en référence à la phrase misogyne prononcée par Donald Trump en 2005 et ressortie durant la campagne, dans laquelle il se vantait de pouvoir "attraper par la chatte" ("grab by the pussy") les femmes qui lui plaisent.