Le "drôle" de questionnaire anti-médias de Donald Trump

On commence à le savoir depuis le temps : Donald Trump a de nombreuses obsessions. On en veut pour preuve ses attaques récurrentes contre les musulmans et les médias. Pour lui, c'est simple : la presse est "malhonnête". Ce jeudi encore, il a laissé éclaté toute sa frustration lors d'une conférence de presse en prenant les journalistes pour cible. Pendant près d'une heure et demie, Donald Trump a défendu avec virulence son début de mandat agité et s'est lancé dans de longues tirades contre les médias.





Le président américain a dénoncé "un niveau de malhonnêteté hors-de-contrôle" des médias et "la haine" dont il fait l'objet de la part de journalistes "qui ne parlent pas pour le peuple". Et les diatribes ne s'arrêtent pas là puisque sur le site du parti Républicain est apparu un questionnaire sur le traitement de la campagne de Donald Trump par les médias.