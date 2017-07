Donald Trump : son utilisation de Twitter jugée "inappropriée" et "insultante", la preuve par 5 (tweets)

29 juin. Comme tous ceux qui ont la critique facile, Donald Trump n'aime pas en recevoir. Alors quand les journalistes Mika Brzezinski et Joe Scarborough ont osé s'élever contre lui dans leur émission Morning Joe, diffusée sur MSNBC (chaîne réputée plutôt à gauche, il n'a pu se retenir. Et a laissé couler à flot les insultes les plus misogynes sur Twitter. "J'ai entendu dire que Morning Joe, une émission qui fait peu d'audience parle mal de moi (je ne la regarde plus). Alors comment se fait-il que Mika, la folle au faible QI, et Joe le Psychotique soient venus à Mar-a-Lago (résidence de Trump en Floride, NDLR) trois nuits d'affilée autour du Nouvel An et aient insisté pour me joindre ? Elle saignait abondamment à cause d'une chirurgie esthétique au visage. J'ai dit non!", a-t-il écrit, déclenchant un tollé. Le Président n'en était pas à son coup d'essai. Lors d'un débat entre candidats pour l'investiture républicaine, il avait sous-entendu que la journaliste et modératrice Megyn Kelly avait ses règles. Classe.