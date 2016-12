Pour Donald Trump, l’ONU est "un club où les gens se réunissent, parlent et passent du bon temps"

Mais si ces sarcasmes peuvent faire rire, sinon retranscrire une partie de la réalité tant les Nations unies paraissent parfois impuissantes – sur le conflit en Syrie notamment –, ils semblent néanmoins indiquer un changement à venir dans la politique américaine à l’ONU. Et de fait : pendant la campagne présidentielle ou depuis son élection, Donald Trump s’est plusieurs fois montré très critique vis-à-vis de l’institution et de ses mesures les plus emblématiques.





Qu’il s’agisse de l’accord sur le nucléaire iranien ou de celui sur le climat conclu durant la COP21 à Paris par exemple, le successeur de Barack Obama a répété à de nombreuses reprises qu’il comptait y mettre fin. Et alors que les États-Unis sont, de loin, les plus importants mécènes de l’ONU – 22% du budget opérationnel de l'institution et 28% du financement de ses missions de maintien de la paix – le style très singulier de Donald Trump a suscité le malaise, certains diplomates craignant que Washington ne mette les Nations unies sur la touche.