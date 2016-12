"Donald Trump, the Rooster", une statue de Donald Trump en coq provoque l'hilarité en Chine

Le créateur de la statue reconnait s’être inspiré de la célèbre chevelure du président élu des États-Unis et de ses mains. Amusé par cette caricature, le directeur du centre commercial a annoncé que la statue allait devenir la mascotte officielle. Des produits dérivés sont déjà en vente sur certaines plateformes de vente en ligne chinoises.





"Je pense que le coq est très mignon et drôle, sa coupe de cheveux et ses sourcils ressemblent beaucoup à ceux de Donald Trump. Je suis sûr que ça va attirer énormément de clients", a confié un revendeur de produits dérivés à CNN. Depuis quelques jours, des centaines de vidéos et de photos du « Rooster Donald Trump » (le coq Donald Trump) ont été partagées sur les réseaux sociaux chinois, provoquant l’hilarité des internautes à travers le pays.