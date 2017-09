Donald Trump vers la démission ? "C'est un homme qui laisse souvent tomber à la moindre difficulté"

Le problème de sa communication, c’est qu’elle crée souvent la polémique et les exemples sont nombreux. Les controverses autour des manifestations de néo-nazis à Charlottesville, autour de l’hymne américain et des protestations des joueurs de NFL contre les violences policières, autour de ses attaques contre le sénateur et vétéran John McCain, autour du Muslim Ban ont été causées par des tweets ou lors d’une déclaration à la presse. "Plus il y a de polémiques, plus les Américains se rendent compte que son bilan législatif est nul", analyse Corentin Sellin.