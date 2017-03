Drame en Méditerranée : deux naufrages auraient causé la mort de 250 migrants

Malgré les dures conditions hivernales en mer, les départs de migrants depuis la Libye à bord d'embarcations de passeurs se sont accélérés ces derniers mois. Depuis dimanche, plus de 5.000 personnes ont été récupérées par les bateaux de sauvetage, portant à plus de 21.000 le nombre de migrants ramenés en Italie cette année. Selon les ONG, cette accélération des départs serait due à la dégradation des conditions de vie des migrants en Libye et leur crainte d'une prochaine fermeture aux passeurs des routes maritimes vers l'Europe.





Avant cette dernière tragédie, le Haut-commissariat de l'Onu pour les réfugiés (HCR) avait estimé à 440 le nombre de migrants décédés en tentant de gagner l'Italie à partir de la Libye depuis début 2017.