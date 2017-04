Du début de la guerre aux frappes américaines, les dates clés pour comprendre le conflit syrien

Trois jours plus tard, les rebelles lancent la bataille d'Alep (nord).





- 30 avr 2013 : Le chef du Hezbollah chiite libanais Hassan Nasrallah reconnaît l'engagement de ses combattants au côté du régime. L'Iran chiite devient lui le principal allié régional du régime d'Assad, qui appartient à la minorité alaouite, une branche du chiisme.





- 21 août 2013 : Attaque dans deux zones contrôlées par les rebelles près de Damas. Le régime est accusé d'avoir utilisé du gaz sarin (1.400 morts, selon Washington). En septembre, un accord russo-américain sur le démantèlement de l'arsenal chimique syrien écarte in extremis la menace de frappes américaines.





- 14 jan 2014 : Les djihadistes de l'Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL) conquièrent la ville de Raqa (nord) après des combats contre des rebelles rivaux. Fin juin, l'EIIL se fait appeler "Etat islamique" (EI) et annonce un "califat" dans les régions conquises en Syrie et en Irak voisin.