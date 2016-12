VIDÉO - Du skateboard en niqab : le clip féministe qui fait scandale en Arabie Saoudite

Dans la chanson, un passage est particulièrement virulent : "May all men be erased as they’ve given us mental illness" (en français "Que tous les hommes soient bannis puisqu’ils nous ont transmis la maladie mentale").





Il y a quelques mois, son producteur, Majed Al-Esa (des studios 8IES), avait popularisé une vidéo de danse intitulée "Barbs" jugée alors provocante par les conservateurs du pays, la voyant comme "une façon d’abîmer la société". Ils avaient alors appelé publiquement à son boycott. Vue 21 millions de fois depuis le printemps 2015, elle met en scène, sur des sonorités hip-hop, des danseurs penchant la tête en arrière et ondulant le bassin à l’image d’un ver de terre.