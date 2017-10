Dubaï : arrêté pour avoir effleuré la hanche d'un homme, le touriste britannique témoigne

Cette affaire "m'a brisé tant sur le plan financier qu'émotionnel". En juillet dernier, Jamie Harron, jeune Britannique de 27 ans, a été arrêté pour "indécence publique" et consommation d'alcool à Dubaï (Emirats Arabes unis). Alors qu'il était dans un bar, son verre a failli se renverser. Par réflexe, il a voulu le rattraper mais, ce faisant, il a "touché un homme sur sa hanche", rapportait le quotidien britannique The Guardian. Aujourd'hui, après plus de trois mois sur place, le jeune homme risque toujours trois ans de prison.





"Jamie est un bon gars. Il n'a jamais causé d'ennui et n'a jamais eu de problèmes", a affirmé dimanche son père, Graham, auprès de l'organisation non gouvernementale Detained in Dubai, comme le rapporte le Daily Mail. "Nous n'arrivons pas à croire que ce cauchemar dure depuis trois mois". Les parents de Jamie Harron affirment qu'ils ne peuvent plus fermer l'oeil de la nuit. "Nous sommes une famille unie et rien que de se dire qu'il pourrait passer trois jours en prison, ça nous tue, alors trois ans, vous imaginez !".