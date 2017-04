VIDÉO - Dubaï : nouvel incendie près de la plus haute tour du monde

Dimanche matin, un impressionnant feu s'est déclaré à Dubaï sur un chantier situé non loin de Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde (828 m), et de l'hôtel The Address Downtown qui avait été le théâtre d'un incendie spectaculaire en décembre 2015





Les routes alentour ont été fermées à la circulation, alors qu'une épaisse fumée noire enveloppait tout le secteur.

Pompiers et ambulances ont immédiatement été envoyés sur les lieux du sinistre. Selon le bureau du gouvernement de Dubaï, aucune victime n'est à déplorer pour le moment.