Dubaï : un touriste britannique risque trois ans de prison pour avoir effleuré la hanche d’un homme

Dans le Golfe persique, on ne rigole pas avec la loi, la Charia en l'occurrence. Jamie Harron, un touriste britannique en a fait les frais. Car son passage à Dubaï risque de se prolonger pendant quelque temps. Et pour cause, l’homme risque trois ans de prison pour "indécence publique" et consommation d’alcool. D’après son employeur, Jamie Harron a été contraint de cesser son travail et aurait dépensé plus de 30.000 $ en frais et honoraires juridiques. Ce dernier étant coincé dans le pays depuis près de trois mois.