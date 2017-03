VIDEO - Ethiopie : un immense éboulement dans une décharge fait 46 morts

La plupart des victimes sont des "squatteurs" qui fouillaient les montagnes de déchets. Au moins 46 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées par un immense éboulement d'ordures, survenu samedi 11 mars, dans la plus grande décharge d'Ethiopie, en périphérie de la capitale Addis Abeba.





"Nous nous attendons à ce que le nombre de victimes augmente", a éclaré à l'AFP Dagmawit Moges, une porte-parole de la municipalité d'Addis Abeba, expliquant que l'éboulement avait touché une zone "relativement grande", la décharge s'étendant sur plus de 30 hectares. Des témoins et rescapés interrogés par l'AFP ont affirmé qu'un flanc de la principale montagne de déchets s'était subitement détaché samedi soir et avait emporté des habitations de fortune des résidents de la décharge de Koshe.





"Lorsque c'est arrivé, nous avons entendu un grand bruit, et lorsque nous sommes sortis, nous avons vu une tornade qui se dirigeait vers nous", raconte Suleiman Abdulah, dont l'abri construit à l'aide de bâtons en bois et de bâches en plastique a été détruit par l'éboulement.