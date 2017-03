Échec de l’abrogation de l’Obamacare : qui Donald Trump va-t-il blâmer cette fois-ci ?

Première de ces victimes potentielles, bien qu’il l’ait publiquement soutenu vendredi soir : Paul Ryan, l’actuel président républicain de la Chambre des représentants, qui s’était vu confier la rédaction de la loi (une façon pour Trump, selon beaucoup, de ne pas avoir à endosser la responsabilité d’un échec). Plusieurs médias conservateurs ont d’ailleurs commencé à accabler le "speaker" pour la défaillance de sa tactique comme pour le contenu de son texte. De là à ce que le chef de l’Etat décide de le tuer politiquement prochainement ? Vraisemblablement pas. Donald Trump aura en effet besoin de Paul Ryan pour engager sa réforme fiscale, deuxième grand chantier législatif de l'année.





S’en prendra-t-il, dans ce cas, à la trentaine d’élus républicains réfractaires qui avaient prévenu ne pas vouloir voter la nouvelle loi ? Rien n’est moins sûr là non plus, le risque étant grand de faire éclater son camp. L'heure des règlements de compte pourrait venir plus tard, passé le choc de l’échec. Toujours selon CNN, qui cite une source proche de la présidence, Donald Trump serait par ailleurs furieux contre son éminence grise de gendre, Jared Kushner, qui prenait du bon temps dans la très chic station de ski d'Aspen (Colorado) avec sa femme Ivanka plutôt que de s'affairer à Washington. En attendant, le Commander in chief devrait donc continuer, comme il l’a fait dès vendredi soir, à critiquer ses adversaires démocrates. La seule façon pour lui de ne pas avoir à assumer ses propres responsabilités.